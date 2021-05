Milan-Benevento 1-0 | subito Calhanoglu | LIVE NEWS

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - emmanuelap : Il Benevento di Pippo Inzaghi è grintoso ed organizzato, il Milan deve stare molto attento. #MilanBenevento 1-0 #SerieA - raspa90 : RT @repubblica: ?? Calcio, serie A: segui la diretta di Milan-Benevento - Luca_Incisa : @PIERPARDO Al minuto ha 16:05 ha detto che non crede che ci siano telespettatori neutrali, la contraddico, in quant… - ILOVEPACALCIO : LIVE #SerieA: #Milan in vantaggio sul #Benevento (VIDEO) - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Benevento

1 Intervistato da Dazn nel prepartita della sfida contro il, il direttore tecnico del, Paolo Maldini, ha parlato anche del futuro del club in base alla qualificazione alla Champions che resta l'obiettivo più importante. CRITICHE - 'Le ...Per l'anticipo serale sarannoa scendere in campo a San Siro, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per obiettivi stagionali differenti. Il, che non vince dal 18 aprile contro il Genoa e che viene da ...Ai rossoneri non sono consentiti passi falsi se vogliono restare in corsa per la Champions, mentre gli uomini l'ex SuperPippo hanno un disperato bisogno di punti-salvezza. Dopo due sconfitte Pioli pro ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...