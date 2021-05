Mancini: «L’Atalanta come la mia Samp. L’Inter di Zhang…» (Di sabato 1 maggio 2021) Roberto Mancini torna a parlare di Inter e di Sampdoria trent’anni dopo lo storico Scudetto con i blucerchiati Roberto Mancini si racconta in una lunga intervista a Il Giornale: le parole dell’ex capitano della Sampdoria e ct della Nazionale. 19 MAGGIO NEL CUORE – «Forse al primo posto per i miei ricordi sportivi. Lo scudetto della Sampdoria era un fatto mai successo. E forse non succederà più: quella squadra aveva qualcosa di speciale. Era difficile anche a quel tempo. Anni prima aveva sorpreso solo il Verona. Abbiamo costruito qualcosa di straordinario. C’è voluto tempo. Spero che il calcio ci riesca nuovamente: L’Atalanta è qualcosa che piace. Servono sorprese: ogni tanto sarebbe bello succedesse» LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SampDORIA SU Samp NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Robertotorna a parlare di Inter e didoria trent’anni dopo lo storico Scudetto con i blucerchiati Robertosi racconta in una lunga intervista a Il Giornale: le parole dell’ex capitano delladoria e ct della Nazionale. 19 MAGGIO NEL CUORE – «Forse al primo posto per i miei ricordi sportivi. Lo scudetto delladoria era un fatto mai successo. E forse non succederà più: quella squadra aveva qualcosa di speciale. Era difficile anche a quel tempo. Anni prima aveva sorpreso solo il Verona. Abbiamo costruito qualcosa di straordinario. C’è voluto tempo. Spero che il calcio ci riesca nuovamente:è qualcosa che piace. Servono sorprese: ogni tanto sarebbe bello succedesse» LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLADORIA SUNEWS ...

