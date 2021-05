LIVE – Sampdoria-Roma, Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 1 maggio 2021) La Roma, reduce dalla pesantissima sconfitta con il Manchester United, si prepara ad affrontare la Sampdoria di Claudio Ranieri nel match valevole per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Nella giornata odierna di sabato 1 maggio, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 12.30 – Amici di Sportface, benvenuti alla DIRETTA testuale della conferenza stampa di Paulo Fonseca. Tra poco le parole del ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) La, reduce dalla pesantissima sconfitta con il Manchester United, si prepara ad affrontare ladi Claudio Ranieri nel match valevole per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Nella giornata odierna di sabato 1 maggio, il tecnico giallorosso Paulo, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA12.30 – Amici di Sportface, benvenuti allatestuale delladi Paulo. Tra poco le parole del ...

JuventusFCYouth : Si parte! Inizia #SampJuve #Under19! ???? LIVE su @JuventusTV ?? - forzaroma : #SampdoriaRoma, a breve #Fonseca in conferenza stampa – LIVE #ASRoma - Fantacalciok : Sampdoria – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Sampdoria – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - spalferrara : ?? | Segui i biancazzurri nel match ??@sampdoria Live domani alle 13.00 ?? -