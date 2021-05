LIVE Moto2 | GP Spagna in DIRETTA | FP3 e qualifiche in tempo reale

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP2021 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella FP3 e della qualifica del Gran Premio di2021, quarta tappa stagionale del Mondiale. Dopo le emozioni di ieri tutto è pronto a Jerez de la Frontera per giornata che determinerà la griglia di partenza per la competizione di domani. Le KTM dello spagnolo Raul Fernandez e l’australiano Remy Gardner, leader del Mondiale dopo l’evento a Portimao (Portogallo), inseguono la prima pole-position del 2021. L’uomo da battere questo pomeriggio è britannico Sam Lowes (Marc VDS), il migliore in tutte le Q2 disputate fino ad ora. Occhi puntati su Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky ha ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Jerez FP2: @SamLowes22 precede @GardnerRemy , @nbulega è sesto - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Jerez FP2: @SamLowes22 precede @GardnerRemy , @nbulega è sesto - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Jerez FP1: @GardnerRemy al comando, @Marco12_B è secondo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Jerez FP1: @GardnerRemy al comando, @Marco12_B è secondo - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2

... in vista del GP di Spagna (qui gli orari) si è già accesa incon Lowes e Gardner che stanno ... Guarda il GP di Spagnasu DAZN Giornata nera per molti italiani in pista Continuano a non ..., seconda sessione di prove libereRemy Gardner è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere classe. L'australiano, leader della classifica mondiale, ha segnato il tempo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione GP Spagna Moto2 2021 - Cronaca FP1 - Cronaca FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e della qualifica del Gran ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 16.05 Grazie a tutti per averci seguito in ...