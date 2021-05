LIVE F1 | GP Portogallo in DIRETTA | Leclerc e Sainz puntano alla top-5 della FP3 | si comincia!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 13.03: Lance Stroll è il primo pilota a scendere in pista con l’Aston Martin e a rompere il silenzio. 13.01: 16°C in aria e 30°C la temperaturapista. 13.00: VIA ALLE PROVE LIBERE 3!!! 12.58: La F1 ricorda così uno dei suo eroi, scomparso 27 anni fa a Imola Genius. Hero. Legend. Remembering the incomparable Ayrton Senna on the day that marks 27 years since his death #SennaSempre pic.twitter.com/Ucx9mrbpaD — Formula 1 (@F1) May 1, 2021 12.56: Sarà necessario trovare un valido compromesso per evitare di subire i sorpassi sul dritto e nel contempo riuscire a migliorare il comportamento nei repentini cambi di direzione che questo tracciato ondulato comporta. 12.53: Dai dati telemetrici, emerge un dato ...