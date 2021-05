L’Inter vince lo Scudetto se | tutte le combinazioni per il titolo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 maggio 2021) La vittoria contro il Crotone consegna loal: ecco cosa manca per la matematica certezza delè ad un passo dallo. I nerazzurri hanno vinto all’Ezio Scida di Crotone contro la squadra di Cosmi: 0-2 senza appello e diciannovesimooramai in tasca.potrebbe diventare campione d’Italia già domani se l’Atalanta non dovessere contro il Sassuolo. Nel caso in cui i bergamaschi battano i neroverdi, albasterebbe un punto nelle prossime quattro giornate: appuntamento con la Sampdoria nel prossimo turno di campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.