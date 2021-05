Le unghie rosse di Giulia De Lellis che sono una ventata di energia (Di sabato 1 maggio 2021) Le unghie rosse che Giulia De Lellis ha sfoggiato negli ultimi giorni segnano un trend irrinunciabile di questi mesi primaverili: tutti i consigli per realizzarlo. La primavera porta con sé nuove energie, aria di cambiamento ma soprattutto voglia di lasciarsi un periodo difficile alle spalle per far posto all’allegria. Forse è proprio questo che ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 1 maggio 2021) LecheDeha sfoggiato negli ultimi giorni segnano un trend irrinunciabile di questi mesi primaverili: tutti i consigli per realizzarlo. La primavera porta con sé nuove energie, aria di cambiamento ma soprattutto voglia di lasciarsi un periodo difficile alle spalle per far posto all’allegria. Forse è proprio questo che ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

kyoongtvbe : what if mi facessi le unghie alternate rosse e bordeaux? ?? - mrccrmt : @_teeo Però come minimo devi avere 50cm di unghie rosse in onore della Signora - 28HABITX : mi sono fatta le unghie rosse stranamente - 28HABITX : che poi io non so mai che unghie fare ma poi o le faccio sempre nere o rosse - LaSarfatti : RT @Lolitablack77: Potrei mostrarmi perfetta e catturare molti like, sempre neutrale e avere molti consensi,con le unghie chilometriche e l… -