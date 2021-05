La manicure del mese: le Instagram #inspo a tutto colore (Di sabato 1 maggio 2021) Tirate fuori gli smalti più colorati che avete e non abbiate paura di osare. La primavera, lato manicure, è uno sbocciare di nail art multicolor, date da tonalità pastello che si mescolano ad altre più fluo. Proprio come insegna Gigi Hadid, che pochi giorni fa, su Instagram, insieme a giocose codine ha sfoggiato divertenti mani rainbow. Leggi su vanityfair (Di sabato 1 maggio 2021) Tirate fuori gli smalti più colorati che avete e non abbiate paura di osare. La primavera, lato manicure, è uno sbocciare di nail art multicolor, date da tonalità pastello che si mescolano ad altre più fluo. Proprio come insegna Gigi Hadid, che pochi giorni fa, su Instagram, insieme a giocose codine ha sfoggiato divertenti mani rainbow.

Advertising

AnnaToniolo : @Marco_Slongo Alle 7:15 di stamane, avevo già in casa quello del parquet! Lavoro, ho mangiato un tramezzino a lavor… - _blue3yes_ : @stephjoness00 @IlsignorGrey @laylasouls @RippahSS @TessaYoung99 Aridaje come è stato esportare la cacca delle mucc… - IviaZingale : RT @DSant65: Avete capito? Non andate al bagno a farvi un selfie o le manicure,perché i guardiani del #ioapro (il Buco del c***) saranno im… - NatyTricolore : RT @DSant65: Avete capito? Non andate al bagno a farvi un selfie o le manicure,perché i guardiani del #ioapro (il Buco del c***) saranno im… - VCountry3 : RT @DSant65: Avete capito? Non andate al bagno a farvi un selfie o le manicure,perché i guardiani del #ioapro (il Buco del c***) saranno im… -