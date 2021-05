Konami non parteciperà all’E3 2021: ecco i motivi (Di sabato 1 maggio 2021) Tramite un tweet sui canali ufficiali, Konami ha affermato che non sarà presente alla conferenza E3 2021, svelandone anche i motivi logistici Fra le tante conferenze che hanno dovuto riadattarsi ai tempi di pandemia da Coronavirus c’è anche, ovviamente, l’attesissimo E3 2021 che, dopo tanti rumor, quest’anno si terrà in forma completamente digitale e senza pubblico astante. Una novità per una delle kermesse più attese dell’industria videoludica, se non forse la più importante, ma che vuole comunque essere un modo per rinnovarsi ed offrire in ogni caso uno spettacolo degno di nota. Moltissime aziende hanno già confermato la loro presenza sul palco virtuale, alcune, come Sony, l’hanno invece smentita (anche se è probabile che l’azienda terrà un evento separato più o meno nello stesso periodo). Nelle scorse ore, è ... Leggi su tuttotek (Di sabato 1 maggio 2021) Tramite un tweet sui canali ufficiali,ha affermato che non sarà presente alla conferenza E3, svelandone anche ilogistici Fra le tante conferenze che hanno dovuto riadattarsi ai tempi di pandemia da Coronavirus c’è anche, ovviamente, l’attesissimo E3che, dopo tanti rumor, quest’anno si terrà in forma completamente digitale e senza pubblico astante. Una novità per una delle kermesse più attese dell’industria videoludica, se non forse la più importante, ma che vuole comunque essere un modo per rinnovarsi ed offrire in ogni caso uno spettacolo degno di nota. Moltissime aziende hanno già confermato la loro presenza sul palco virtuale, alcune, come Sony, l’hanno invece smentita (anche se è probabile che l’azienda terrà un evento separato più o meno nello stesso periodo). Nelle scorse ore, è ...

