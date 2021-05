Io sto con le lumache: come cambiare vita e ritmi ai tempi della pandemia (Di sabato 1 maggio 2021) Dalla vita brillante e frenetica dei grandi eventi internazionali, organizzati per famosi brand del lusso, al silenzio della campagna, in piena sintonia con il suo ritmo lento ma insesorabile. Un’altra esistenza, adatta ai tempi della pandemia, si potrebbe dire «a passo di lumaca», visto che Martino Crespi, titolare della Martino Crespi Events ed event manager a livello europeo dei Jeunes Restaurateurs d’Europe, non si è perduto d’animo quando la sua attività si è fermata, all’improvviso, oltre un anno fa, e ha deciso di dedicarsi a una nuova impresa del tutto diversa e sostenibile: 1,618 – Lumacheria aurea, allevamento di lumache nelle campagne del Legnanese, un ettaro e mezzo di terreno dove un milione e mezzo di chiocciole crescono secondo il rigido disciplinare della Chiocciola Metodo Cherasco, messo a punto dal’Istituto internazionale di elicicoltura Cherascoma ma, ça va sans dire, anche con stile: ascoltano la musica lirica, con arie di Verdi e di Puccini. Leggi su vanityfair (Di sabato 1 maggio 2021) Dalla vita brillante e frenetica dei grandi eventi internazionali, organizzati per famosi brand del lusso, al silenzio della campagna, in piena sintonia con il suo ritmo lento ma insesorabile. Un’altra esistenza, adatta ai tempi della pandemia, si potrebbe dire «a passo di lumaca», visto che Martino Crespi, titolare della Martino Crespi Events ed event manager a livello europeo dei Jeunes Restaurateurs d’Europe, non si è perduto d’animo quando la sua attività si è fermata, all’improvviso, oltre un anno fa, e ha deciso di dedicarsi a una nuova impresa del tutto diversa e sostenibile: 1,618 – Lumacheria aurea, allevamento di lumache nelle campagne del Legnanese, un ettaro e mezzo di terreno dove un milione e mezzo di chiocciole crescono secondo il rigido disciplinare della Chiocciola Metodo Cherasco, messo a punto dal’Istituto internazionale di elicicoltura Cherascoma ma, ça va sans dire, anche con stile: ascoltano la musica lirica, con arie di Verdi e di Puccini.

Advertising

NicolaPorro : Bellissima lettera al gioielliere del Cuneese che ha sparato a due rapinatori: “Mio padre reagì e uccise. Perciò so… - AlbertoBagnai : Ve lo devo dire: sto andando in fissa con Asimov (qui: - reportrai3 : «È un’operazione di riciclaggio. Perché si tramuta denaro di provenienza ignota, qual è il denaro contante, in dena… - RaffaellaLove : 'Io mi chiedo a che gioco sto giocando con chi e soprattutto cosa cazzo si vince.' - il_letterino : RT @andreadile: dopo aver scoperto che furono l'ispirazione per le scenografie di L'ALDILÀ di fulci, mi sono appassionato ai quadri di fabr… -