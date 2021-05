Il sangue di San Gennaro non si è sciolto (Di sabato 1 maggio 2021) per la seconda volta consecutiva. Era già accaduto lo scorso dicembre. NAPOLI – per la seconda volta consecutiva. Dopo il precedente dello scorso dicembre, anche in questo 1° maggio le reliquie sono rimaste solide. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia durante l’omelia. Una celebrazione che si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid e con poca gente nella basilica di Santa Chiara. Solitamente questo è un appuntamento che vede la presenza di migliaia di persone, ma per la terza volta consecutiva non tutti i fedeli sono riusciti a prendere parte alla messa. E la speranza da parte di tutti è di rivedere il miracolo il prossimo dicembre, mese che potrebbe coincidere con la ripartenza. “Denunciare la camorra” Nell’omelia l’arcivescovo di Napoli ha chiesto a tutti i cittadini di “denunciare ciò che inquina il tessuto sociale, che allontana il popolo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) per la seconda volta consecutiva. Era già accaduto lo scorso dicembre. NAPOLI – per la seconda volta consecutiva. Dopo il precedente dello scorso dicembre, anche in questo 1° maggio le reliquie sono rimaste solide. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia durante l’omelia. Una celebrazione che si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid e con poca gente nella basilica di Santa Chiara. Solitamente questo è un appuntamento che vede la presenza di migliaia di persone, ma per la terza volta consecutiva non tutti i fedeli sono riusciti a prendere parte alla messa. E la speranza da parte di tutti è di rivedere il miracolo il prossimo dicembre, mese che potrebbe coincidere con la ripartenza. “Denunciare la camorra” Nell’omelia l’arcivescovo di Napoli ha chiesto a tutti i cittadini di “denunciare ciò che inquina il tessuto sociale, che allontana il popolo ...

