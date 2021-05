Il lato buono del profitto

Leggi su panorama

(Di sabato 1 maggio 2021) Si stanno diffondendo anche in Italia le B Corp, imprese certificate che nelle loro produzioni s'impegnano a garantire alti standard sociali e ambientali. I loro vantaggi non sono soltanto etici, ma risultano più attrattive per consumatori e investitori. Quante volte davanti a uno scaffale, indecisi nell'acquisto, a parità di prezzo e qualità, abbiamo preferito un marchio che fa scelte etiche. Quel brand che rispetta l'ambiente, che si preoccupa del benessere dei propri collaboratori, che in qualche modo dà un contributo a migliorare il pianeta. Sono i «buoni» del sistema, imprenditori che si sono posti come obiettivo il bene comune, senza rinunciare al. C'è chi costruisce asili per i figli dei dipendenti, chi adotta tecnologie per risparmiare acqua ed energia, chi dona alberi alle città, chi sponsorizza missioni contro l'inquinamento dei mari. Un recente ...