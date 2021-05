“Il compagno don Camillo” stasera in tv, Luigi Comencini l’ultimo film e non saperlo (Di sabato 1 maggio 2021) Brescello, si colora di ‘dasvidania‘ e di colbacchi. Il piccolo paese a destra del Po, che mai troveremo scritto tra le pagine di Giovannino Guareschi, scovato dalla Rizzoli in procinto di idearne il film, sta per essere gemellato con una cittadina russa. Una favola sempre uguale e sempre diversa, perché mai uguali saranno il parroco Don Camillo e il sindaco Peppone. Luigi Comencini dietro la macchina da presa, da vita nel 1965 a “Il compagno don Camillo“, stasera in tv. Benedizione e imprecazioni fino a Mosca. “Il Mondo piccolo è in quella fetta di pianura che sta fra il Po e l’Appennino”. La penna intinta di satira di Guareschi, vedeva così quell’angolo di cielo ritagliato in terra; che visto da destra è il paese di Don Camillo, da sinistra è il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Brescello, si colora di ‘dasvidania‘ e di colbacchi. Il piccolo paese a destra del Po, che mai troveremo scritto tra le pagine di Giovannino Guareschi, scovato dalla Rizzoli in procinto di idearne il, sta per essere gemellato con una cittadina russa. Una favola sempre uguale e sempre diversa, perché mai uguali saranno il parroco Done il sindaco Peppone.dietro la macchina da presa, da vita nel 1965 a “Ildon“,in tv. Benedizione e imprecazioni fino a Mosca. “Il Mondo piccolo è in quella fetta di pianura che sta fra il Po e l’Appennino”. La penna intinta di satira di Guareschi, vedeva così quell’angolo di cielo ritagliato in terra; che visto da destra è il paese di Don, da sinistra è il ...

