F1 | Sebastian Vettel | “Un passo avanti | mi sono sentito a mio agio con la macchina”

(Di sabato 1 maggio 2021) Un decimo posto: è stato questo il risultato delle qualifiche del GP di Portogallo (terzo round del Mondiale 2021 di F1) per il tedesco. Il quattro volte iridato ha riassaporato il gusto della Q3 del time-attack e finalmente ha interrotto un digiuno che durava dal GP di Silverstone dell’anno passato. Una prestazione dunque positiva per Seb che comincia a capire come portare al limite unacome l’Aston Martin dalle caratteristiche molto diverse dalla Ferrari, con cui ha corso per sei anni. “E’ stato bello ritrovarsi nell’abitacolo più a lungo e giocarsi il tutto per tutto negli ultimi minuti. Abbiamo fatto un buon lavoro e le sensazioni alla guida della monopostostate migliori: giro dopo giro ho acquisito maggior confidenza. Per questo, nel complesso,contento anche ...