F1, Esteban Ocon: “Abbiamo fatto uno step importante tra prove libere e qualifiche. L’obiettivo è quello di guadagnare più punti possibili” (Di sabato 1 maggio 2021) Il francese Esteban Ocon esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1. L’alfiere di casa Alpine ha terminato al sesto posto la sessione odierna con un gap di 6 decimi dal finnico Valtteri Bottas (Mercedes), autore della pole-position con un gap di 7 millesimi sul teammate Lewis Hamilton. Ocon regala il miglior risultato al costruttore francese da inizio anno ad oggi, una prestazione che conferma gli ottimi riscontri cronometrici di tutto il fine settimana. L’ex portacolori della Renault ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Sono molto contento. Ringrazio il team per il duro lavoro svolto e la dedizione delle ultime settimane”. Il teammate di Fernando Alonso, tredicesimo al termine del Q2, ha continuato continuato: Quanto ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Il franceseesprime il proprio parere al termine delledel Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1. L’alfiere di casa Alpine ha terminato al sesto posto la sessione odierna con un gap di 6 decimi dal finnico Valtteri Bottas (Mercedes), autore della pole-position con un gap di 7 millesimi sul teammate Lewis Hamilton.regala il miglior risultato al costruttore francese da inizio anno ad oggi, una prestazione che conferma gli ottimi riscontri cronometrici di tutto il fine settimana. L’ex portacolori della Renault ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Sono molto contento. Ringrazio il team per il duro lavoro svolto e la dedizione delle ultime settimane”. Il teammate di Fernando Alonso, tredicesimo al termine del Q2, ha continuato continuato: Quanto ...

