Ddl Zan, la sentenza di Adinolfi: «È morto. Pd e M5S lo vogliono solo per i loro bisogni elettorali» (Di sabato 1 maggio 2021) Polemiche su polemiche, una propaganda mediatica a tappeto. I cosiddetti vip che scendono in campo, le trasmissioni zeppe di demagogia. «Io lo dico da mesi, il ddl Zan – con l’attuale quadro politico – è morto. Non c’è alcuna possibilità che venga approvato un provvedimento che fende in due la maggioranza di governo». A dirlo all’Adnkronos è Mario Adinolfi, commentando le polemiche sul relatore della Lega Andrea Ostellari. «È irresponsabile», dice il fondatore del Popolo della Famiglia, «da parte del Pd e del Movimento 5 Stelle, per un mero bisogno elettorale ideologico mettere a rischio l’azione del governo Draghi in un momento così determinante per il paese». «Sul ddl Zan la Lega aprirebbe la crisi» Adinolfi, contrario dalla prima ora al ddl Zan, spiega meglio il concetto: «È chiaro», scandisce, «e io anche come Popolo della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 maggio 2021) Polemiche su polemiche, una propaganda mediatica a tappeto. I cosiddetti vip che scendono in campo, le trasmissioni zeppe di demagogia. «Io lo dico da mesi, il ddl Zan – con l’attuale quadro politico – è. Non c’è alcuna possibilità che venga approvato un provvedimento che fende in due la maggioranza di governo». A dirlo all’Adnkronos è Mario, commentando le polemiche sul relatore della Lega Andrea Ostellari. «È irresponsabile», dice il fondatore del Popolo della Famiglia, «da parte del Pd e del Movimento 5 Stelle, per un mero bisogno elettorale ideologico mettere a rischio l’azione del governo Draghi in un momento così determinante per il paese». «Sul ddl Zan la Lega aprirebbe la crisi», contrario dalla prima ora al ddl Zan, spiega meglio il concetto: «È chiaro», scandisce, «e io anche come Popolo della ...

