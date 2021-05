Calendario Serie A calcio oggi: orari 1 maggio, tv, programma, streaming DAZN e Sky (Di sabato 1 maggio 2021) La Serie A di calcio 2021 è giunta alla sua giornata numero 34, che si aprirà quest’oggi con tre sfide molto interessanti, a partire dalle ore 15, quando Verona e Spezia si daranno battaglia in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Alle 18 toccherà alla capolista Inter, che cercherà di avvicinarsi ancora di più allo Scudetto, fronteggiando il Crotone in trasferta, sempre sull’emittente satellitare, mentre alle 20.45 dovremo fare “switch” su DAZN, per la sfida tra Milan e Benevento, fondamentale nella rincorsa alla Champions dei meneghini. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. programma Serie ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) LaA di2021 è giunta alla sua giornata numero 34, che si aprirà quest’con tre sfide molto interessanti, a partire dalle ore 15, quando Verona e Spezia si daranno battaglia in diretta televisiva su Sky SportA, ed insulle piattaforme Sky Go e NOW. Alle 18 toccherà alla capolista Inter, che cercherà di avvicinarsi ancora di più allo Scudetto, fronteggiando il Crotone in trasferta, sempre sull’emittente satellitare, mentre alle 20.45 dovremo fare “switch” su, per la sfida tra Milan e Benevento, fondamentale nella rincorsa alla Champions dei meneghini. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi....

