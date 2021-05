Calcio | l’Inter vince a Crotone e vede lo Scudetto Pari tra Verona e Spezia

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) Primi due match che sono andati in scena nel 34° turno del campionato didi Serie A 2020-2021.di Antonio Conte, impegnata sul campo del, si avvicina sempre di più allo. La Beneamata si è imposta sul rettangolo verde calabrese per 2-0 per effetto delle realizzazioni del danese Eriksen al 69? e del raddoppio firmato dall’esterno marocchino Hakimi, autore di una segnatura di pregevole fattura. Un successo che proietta la compagine di Conte a quota 84 punti e nel caso in cui l’Atalanta domani non battesse il Sassuolo allora si potrà festeggiare tra le fila della compagine meneghina.1-1, invece, al Bentegodi tra l’Hellase lo. Al gol di Salcedo al 46? hanno risposto gli ospiti con Saponara che all’86’ ha permesso alla ...