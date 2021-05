Brescia | molotov contro hub vaccinale | arrestati 2 no vax

(Di sabato 1 maggio 2021) Manette ai polsi di due attivisti “no vax”, accusati di atti di terrorismo, per l’attentato incendiario, lo scorso 3 aprile,un hub(Getty Images)Dopo aver tagliato il traguardo della stabilizzazione delle 500 mila inoculazioni al giorno, legandolo però alla puntualità e alla consistenza delle consegne di vaccini, il Commissario per l’Emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha già fissato il prossimo target: nel corso dell’intervista concessa al quotidiano “La Repubblica”, il Commissario ha annunciato che “dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole“. E a tal fine, essendo ormai alle porte l’estate, il generale ha rivelato di immaginare luoghi ad hoc dove vaccinare utilizzando “strutture presso centri montani e estivi e le scuole che potrebbero avere un appeal maggiore per quel ...

RaiNews : Lo scorso 3 aprile erano state lanciate delle bottiglie molotov #vaccinazioni #Brescia - Adnkronos : “Dobbiamo creare paura”: l’attacco #novax a Brescia. - Max1969Av : RT @RaiNews: Lo scorso 3 aprile erano state lanciate delle bottiglie molotov #vaccinazioni #Brescia - giacrival : RT @MMmarco0: Ad inizio aprile il centro vaccinale di Brescia fu oggetto di un vile attacco con 2 molotov. Oggi hanno arrestato i responsa… - Italia_Notizie : Molotov al centro vaccini: due arresti «Volevano sabotare la campagna vaccinale in corso» -

I carabinieri del Ros e comando provinciale dei Ros dihanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due uomini di 51 e 52 anni, gravemente indiziati per atti di ...Così il procuratore di, Francesco Prete, commenta l'arresto dei due presunti responsabili del lancio dellecontro il centro vaccinale diavvenuto il 3 aprile. Leggi anche ...Manette ai polsi di due attivisti "no vax" per l'attentato incendiario, lo scorso 3 aprile, contro un hub vaccinale a Brescia ...Il procuratore di Brescia, Francesco Prete: "Sono soggetti vicini ad una destra anomala, non inquadrabile in schieramenti già noti" ...