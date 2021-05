BOOM! Il Pranzo è Servito con Flavio Insinna nell’estate di Rai 1

(Di sabato 1 maggio 2021)In 15 anni di DavideMaggio.it siamo stati sommersi di richieste per il ritorno di un programma che ha fatto la storia del piccolo schermo. Adesso, quell’insperato ritorno è realta: possiamo annunciarvi in anteprima che il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha deciso di far tornare Il. Da lunedì 28 giugno alle 14, il celebre quiz di Corrado approderà sulla prima rete della tv pubblica con la guida di. Dopo 10 anni di messa in onda su Canale 5 (1982-1992) e una stagione su Rete 4 (1992-1993), sarà ora lo slot post prandiale di Rai 1 ad ospitare Il, a 18 anni dall’ultima puntata. Il programma andrà in onda dopo il Tg1 delle 13.30 e prima delle repliche di alcune fiction che daranno, ...

