Agudelo | “Serve ancora qualche punto per stare tranquilli Può succedere di tutto”

(Di sabato 1 maggio 2021) Kevin, attaccante dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il pari con l’Hellas Verona del Bentegodi: “Oggi pensavamo che fosse difficile, il mister ci ha detto che dobbiamo essere tutti pronti e tante volte chi entra da noi fa la differenza. Sono felicissimo di dare una mano, per noi è unimportante”. Che ruolo preferisci?“Posso fare qualsiasi ruolo, centravanti, esterno, anche la mezzala e posso fare. Sono contento di fare ruoli diversi e dare sempre il massimo dando una mano alla squadra, sono felicissimo”. Sei stato convocato in nazionale, forse ti conviene cambiare ruolo vista la concorrenza:“In Colombia abbiamo giocatori fortissimi in quei ruoli, sono felicissimo della convocazione arrivata e penso che per qualsiasi giocatore una chiamata della nazionale sia importante. Con il lavoro posso ...

