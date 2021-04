WhatsApp, hackerato account del presidente Copasir Raffaele Volpi (Di venerdì 30 aprile 2021) Le vittime degli hacker via WhatsApp possono essere veramente chiunque. Stavolta è giunta la notizia che ad essere stato hackerato è l’account del presidente del Copasir Raffaele Volpi. hackerato l’account WhatsApp di Raffaele Volpi, presidente del Copasir, Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Questa vittima illustre genera particolari allarmi a livello di sicurezza perché L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021) Le vittime degli hacker viapossono essere veramente chiunque. Stavolta è giunta la notizia che ad essere statoè l’deldell’didel, Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Questa vittima illustre genera particolari allarmi a livello di sicurezza perché L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Hackerato l’account Whatsapp del presidente del Copasir Volpi (Lega). Messaggio ai suoi contatti: “Puoi darmi la tu… - vincenzo2021yes : RT @fattoquotidiano: Hackerato l’account Whatsapp del presidente del Copasir Volpi (Lega). Messaggio ai suoi contatti: “Puoi darmi la tua c… - Obi1K2 : @NeriMarcore @SemplicementeMM Non so se tu abbia l'account anche su FB perché parte tutto da lì. Probabilmente è st… - Riccardo72R : RT @Riccardo72R: Volpi, #Lega, Presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, si fa hackerare l'unico… - f64klicso : RT @DarioBallini: BREVE STORIA TISTE Hackerato il whatsapp del deputato leghista Raffaele #Volpi. Volpi è il Presidente del #Copasir ch… -