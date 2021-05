Vega torna al volo ed è un successo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il lanciatore leggero europeo èto conaldopo la battura d'arresto dello scorso novembre. In orbita un satellite per l'osservazione della Terra e cinque piccoli satelliti 'autostoppisti'.

Il ritorno al volo di Vega - ricorda l'Asi - avviene pochi mesi dopo l'anomalia che ha portato alla fine prematura della missione VV17 a novembre 2020. Il vettore europeo conferma oggi la sua ... Questo è stato seguito circa 47 minuti dopo dal lancio coordinato del piccolo satellite norvegese Norsat-3 e quattro CubeSat: Bravo e due satelliti Lemur-2 e Tyvak-128A. Il sistema di lancio Vega è il ...