Vaccino per adolescenti dai 12 ai 15 anni a giugno | Biontech-Pfizer chiede l’approvazione all’Ema

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) Immunizzare con unanti Covid anche i più piccoli. L’azienda farmaceutica tedescaha annunciato che dail suo, prodotto in collaborazione con, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al settimanale Der Spiegel di essere «nella fase finale» della preparazione per la domanda di approvazione. La valutazione dei test «riin media da quattro a sei settimane», ha aggiunto. Commenti Navigazione articoli “Dovete ribellarvi alle mascherine. Altro che norme anti-Covid!”: il prete no-mask di Vanzago trasferito ...