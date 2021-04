Uomini e Donne, Tina scopre il doppio gioco di Biagio Di Maro: ecco quale (Di venerdì 30 aprile 2021) Finisce in maniera scoppiettante la settimana di trasmissioni di Uomini e Donne, al centro della scena il tronista napoletano Biagio Di Maro accusato da Tina Cipollari di fare il doppio gioco. I dettagli Finisce con i fuochi di artificio la settimana di trasmissioni di Uomini e Donne il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al centro delle scena il tronista di Napoli, Biagio Di Maro accusato frontalmente da Tina Cipollari di fare il doppio gioco. ecco cosa è successo. Partiamo dall’overture. In studio ci sono due sedute, Biagio e Sara la dama toscana con cui l’escavatore ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021) Finisce in maniera scoppiettante la settimana di trasmissioni di, al centro della scena il tronista napoletanoDiaccusato daCipollari di fare il. I dettagli Finisce con i fuochi di artificio la settimana di trasmissioni diil popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al centro delle scena il tronista di Napoli,Diaccusato frontalmente daCipollari di fare ilcosa è successo. Partiamo dall’overture. In studio ci sono due sedute,e Sara la dama toscana con cui l’escavatore ...

