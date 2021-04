Uomini e Donne, due di picche per Ida Platano, Luca Cenerelli: “Credo sia bellissima, ma…” (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la delusione d’amore ricevuta da Riccardo Guarnieri, Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne in cerca dell’amore. La storia dama del trono over, dopo aver superato il dolore della rottura, ha voluto rimettersi in gioco nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, con la speranza che questa sia la volta giusta. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la delusione d’amore ricevuta da Riccardo Guarnieri, Idaè tornata nello studio diin cerca dell’amore. La storia dama del trono over, dopo aver superato il dolore della rottura, ha voluto rimettersi in gioco nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, con la speranza che questa sia la volta giusta. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - LegaSalvini : #Salvini: 'Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergo… - giuliaforpeace : @RCatuso Depilazione sia per uomini che per donne. - NRinascimentale : RT @Noiconsalvini: ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a tutti… -