Advertising

Asgard_Hydra : L'Antitrust Europeo contro Apple: 'distorto il mercato musicale per favorire Apple Music' - DarioConti1984 : La Commissione Europea ha firmato una dichiarazione contro Apple - LaPresse_news : #Ue accusa #Apple di concorrenza sleale - TuttoTechNet : La Commissione Europea ha firmato una dichiarazione contro Apple #apple - TodayEuropa : #Attualità #Network Ue contro Apple: “Abusi su musica in streaming”. La replica: favorite la svedese Spotify… -

Ultime Notizie dalla rete : contro Apple

... che accusa Bruxelles di fare il tifo per Spotify, 'il più grande servizio di abbonamento musicale al mondo', precisano i vertici. La replica di Cupertino 'Ancora una volta, tutti vogliono i ...... dopo i risultati die Microsoft , anche quelli di Amazon per il primo trimestre 2021 volano ... Il profitto di Amazon nel primo trimestre 2021 è pari a 8,1 miliardi di dollari,i 2,5 ...Le regole dell’App Store non permetterebbero una leale concorrenza nel mercato dei servizi di streaming musicale.Per gli sviluppatori di app, l’App Store è l’unico gateway per i consumatori che utilizzano dispositivi Apple La nostra valutazione preliminare è che Apple è un gatekeeper per gli utenti di iPhone e i ...