Superbonus 110% più facile per i condomini (Di venerdì 30 aprile 2021) Superbonus più semplice per i condomini ed eventuali risparmi della misura che andranno alla proroga. Sono alcune delle novità sull'incentivo al 110% per le ristrutturazioni green e antisismiche contenute nella bozza del decreto Investimenti, approvato ieri dal Cdm. Oltre a completare la copertura attraverso il nuovo Fondo 'extra' Recovery, si prevede che i condomini possano usufruire del Superbonus per tutto il 2022 senza bisogno di aver completato almeno il 60% dei lavori entro giugno. I risparmi saranno invece monitorati dal Mef che dovrà inviare ogni tre mesi gli aggiornamenti delle stime alle commissioni parlamentari competenti. Il 'fondone' complementare al Recovery Plan finanzia la misura per 4,7 miliardi dal 2022 al 2026 (400 milioni nel 2022, 1,11 miliardi nel 2023, 1,05 miliardi nel 2024, ...

