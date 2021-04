Startup bergamasca crea protesi ortopedica su misura stampata in 3D (Di venerdì 30 aprile 2021) Rendere la qualità della vita dei pazienti migliore, questo l’obiettivo con il quale nasce il progetto di una protesi ortopedica traspirante che ha visto unire le conoscenze ingegneristiche di un team di giovani – tra i 27 e i 29 anni – esperti di Design for Additive Manufacturing. Gli autori di questa innovativa soluzione sono Francesco Leonardi e Ivan Vecchio di Puntozero e Gianluigi Rossi di Additive Italia (Add+it) una giovane Startup bergamasca nata nel 2018 e con sede ad Almenno San Salvatore per accompagnare le realtà manifatturiere nella transizione tecnologica e culturale verso l’adozione dell’Additive Manufacturing in ambito industriale. Partiti da un’analisi attenta delle criticità delle protesi ortopediche presenti sul mercato, hanno deciso di crearne una sostenibile, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Rendere la qualità della vita dei pazienti migliore, questo l’obiettivo con il quale nasce il progetto di unatraspirante che ha visto unire le conoscenze ingegneristiche di un team di giovani – tra i 27 e i 29 anni – esperti di Design for Additive Manufacturing. Gli autori di questa innovativa soluzione sono Francesco Leonardi e Ivan Vecchio di Puntozero e Gianluigi Rossi di Additive Italia (Add+it) una giovanenata nel 2018 e con sede ad Almenno San Salvatore per accompagnare le realtà manifatturiere nella transizione tecnologica e culturale verso l’adozione dell’Additive Manufacturing in ambito industriale. Partiti da un’analisi attenta delle criticità delleortopediche presenti sul mercato, hanno deciso dirne una sostenibile, ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Elimina per sempre la calza in silicone. Più traspirante, confortevole e leggera grazie a una combinazione di design, materia… - AssoCare : Elimina per sempre la calza in silicone. Più traspirante, confortevole e leggera grazie a una combinazione di desig… -

Ultime Notizie dalla rete : Startup bergamasca Da una giovane startup bergamasca un'innovativa protesi ortopedica stampata in 3D. Gli autori di questa innovativa soluzione sono Francesco Leonardi e Ivan Vecchio di PUNTOZERO e Gianluigi Rossi di Additive Italia (Add+it) una giovane startup bergamasca nata nel 2018 per ...

Nasce una protesi ortopedica rivoluzionaria stampata in 3D Gli autori di questa innovativa soluzione sono Francesco Leonardi e Ivan Vecchio di PUNTOZERO e Gianluigi Rossi di Additive Italia (Add+it) una giovane startup bergamasca nata nel 2018 per ...

Da una giovane startup bergamasca un'innovativa protesi ortopedica stampata in 3D. AssoCareNews.it U-Miles: così una startup di Bergamo punta a ricavare energia dai dossi stradali Tre studenti universitari di Bergamo hanno inventato un sistema per estrarre energia pulita dai dossi stradali. Storia di U-Miles, promettente realtà italiana della mobilità sostenibile che ora vuole ...

Bergamo provincia ideale per far crescere un’impresa Secondo l'indice del fermento imprenditoriale, elaborato dalla Liuc, Bergamo negli ultimi anni ha creato l’ecosistema ideale per stimolare la competitività e le prospettive di crescita delle proprie i ...

Gli autori di questa innovativa soluzione sono Francesco Leonardi e Ivan Vecchio di PUNTOZERO e Gianluigi Rossi di Additive Italia (Add+it) una giovanenata nel 2018 per ...Gli autori di questa innovativa soluzione sono Francesco Leonardi e Ivan Vecchio di PUNTOZERO e Gianluigi Rossi di Additive Italia (Add+it) una giovanenata nel 2018 per ...Tre studenti universitari di Bergamo hanno inventato un sistema per estrarre energia pulita dai dossi stradali. Storia di U-Miles, promettente realtà italiana della mobilità sostenibile che ora vuole ...Secondo l'indice del fermento imprenditoriale, elaborato dalla Liuc, Bergamo negli ultimi anni ha creato l’ecosistema ideale per stimolare la competitività e le prospettive di crescita delle proprie i ...