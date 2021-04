Spezia | Italiano | “Verona? Non si preparano le partite per pareggiare”

(Di venerdì 30 aprile 2021) In cerca di punti importanti per non retrocedere, lodisi appresta ad affrontare il

Vincenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: ecco le sue dichiarazioni Vincenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Le sue parole. APPROCCIO - "Contro il Genoa speravo di ottenere almeno un punto e mi aspettavo una prestazione ..." È un'esortazione a mettersi alle spalle il periodo buio quella che il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, rivolge ai suoi giocatori alla vigilia della sfida contro il Verona. Le Aquile liguri, ...