Sampdoria-Roma: probabili formazioni e tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Domenica 2 maggio 2021 alle 20.45 al Luigi Ferraris di Genova si disputerà Sampdoria-Roma, gara valida per la 34° giornata di campionato di Serie A. Ecco le probabili formazioni e dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? La Sampdoria nella scorsa giornata ha rimediato una sconfitta di misura al Mapei Stadium, quando il Sassuolo si è imposto per 1 a 0 sui blucerchiati grazie alla rete di Berardi. La squadra di Ranieri occupa la nona posizione in classifica a quota 42 punti, a +1 sul Verona e a -10 dal Sassuolo. I giallorossi sono stati battuti dal Cagliari per 3 a 2, un ko che ha fatto da preambolo alla sconfitta in Europa League. Nella semifinale di andata il Manchester United all’Old Trafford ha vinto sulla Roma per 6 a 2, lasciando ben poche speranze ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Domenica 2 maggio 2021 alle 20.45 al Luigi Ferraris di Genova si disputerà, gara valida per la 34° giornata di campionato di Serie A. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Lanella scorsa giornata ha rimediato una sconfitta di misura al Mapei Stadium, quando il Sassuolo si è imposto per 1 a 0 sui blucerchiati grazie alla rete di Berardi. La squadra di Ranieri occupa la nona posizione in classifica a quota 42 punti, a +1 sul Verona e a -10 dal Sassuolo. I giallorossi sono stati battuti dal Cagliari per 3 a 2, un ko che ha fatto da preambolo alla sconfitta in Europa League. Nella semifinale di andata il Manchester United all’Old Trafford ha vinto sullaper 6 a 2, lasciando ben poche speranze ai ...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - ReteSport : RT @AliprandiJacopo: Sampdoria-Roma sarà una trasferta in un’unica giornata. La squadra domani dopo l’allenamento riposerà, partenza prog… - AliprandiJacopo : Sampdoria-Roma sarà una trasferta in un’unica giornata. La squadra domani dopo l’allenamento riposerà, partenza p… - psbrdx : RT @AliprandiJacopo: La Roma è rientrata a #Trigoria: Fonseca, sorridente con Tiago Pinto, ha lasciato il Fulvio Bernardini col suo procur… - ALIBI_RISTO_PUB : RT @ilsommotwinter: se vi sentire nervosi prima di Crotone Sampdoria pensate dovessimo arrivare ancora in bilico alle due successive Roma… -