Rosso, arancione e giallo: i colori delle Regioni dal 3 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) A livello numerico cambierà poco dalla prossima settimana: ci sarà una Regione in zona rossa, cinque in zona arancione e tutte le altre (comprese le Provincie autonome) in zona gialla. Ma, rispetto a quanto indicato la scorsa settimana, ce n'è una in cui è peggiorato il livello di rischio e un'altra in cui la situazione di emergenza ha evidenziato un calo rispetto all'ultimo provvedimento. La situazione più preoccupante ha portato alla firma dell'ordinanza per rendere la Valle d'Aosta zona rossa. Le misure più restrittive inizieranno lunedì 3 maggio. Valle d'Aosta zona rossa, tutte i colori con le ordinanze di Roberto Speranza Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, l'ultima settimana ha messo in evidenza una situazione epidemiologica in peggioramento ...

