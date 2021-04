Advertising

CarloCalenda : Questa è una stupidaggine. Al Mise, su richiesta dei sindacati, ho riunito un tavolo per Roma per aiutare la Capita… - romacapoccia65 : @capitanfooturo Pure nel secondo tempo di Bergamo o di Napoli dici? O nei primi 30 minuti col Milan o con la Lazio?… - CorriereCitta : Roma, problemi sulla Metro B: tratte interrotte e navette sostitutive tra ritardi e assembramenti - Gabe_shitposts : @whatisabaekhyun SENTI SEI TU CHE HAI PROBLEMI CHE A ROMA D'ESTATE CON QUARANTECINQUE GRADI ALL'OMBRA TI DEVI COPRIRE - EmaFratini : @gius_saffioti Questo potrebbe essere fuorviante visto che dal sito di prenotazione si può andare ovunque e molti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma problemi

... al percorso fatto, ci si potrebbe appellare anche al rigore inesistente o ai 3 infortuni in 35 minuti ma onestamente sono alibi che nascondono ipiù gravi. Laè stata subissata dal ...L'assessore al bilancio, alle attività produttive e al commercio Rosaria Galiero parla di "misura intrapresa per aiutare le attività che hanno oggettividi liquidità in questa fase. Un ...L'eroe di Tom Clancy? Diviso tra la regia adrenalinica di Stefano Sollima e la sceneggiatura fiacca di Taylor Sheridan. la recensione di Senza rimorso ...PRIMO MAGGIO, IN UN ANNO 900MILA OCCUPATI IN MENO Il primo maggio sara’ una “giornata di speranza, coraggio e mobilitazione”. Il leader della Cgil Maurizio Landini sintetizza così il senso della festa ...