Roma | Fonseca al capolinea | pronto Sarri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

QUIdovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3 - 4 - 2 - 1 con Mirante in porta, reparto arretrato formato da Mancini, Fazio e Juan Jesus. A centrocampo Villar e Diawara in cabina ...Il 51enne, da dicembre a oggi, ha vinto tutto in patria mentre in Europa League è stato fatto fuori dalladinel doppio confronto dei ...Il tecnico della Roma Fonseca, dopo la sconfitta per 6-2 all'Old trafford, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pesante KO della Roma: «Devo confessare ...Negli ultimi anni è stato sviluppato un nuovo tipo di dato che può aiutare ad analizzare ciò che è successo nelle partite di calcio e il rendimento delle squadre. Si ...