Ricoveri Covid, cala la pressione negli ospedali. Letti e attività, al via la riorganizzazione (Di venerdì 30 aprile 2021) Si torna al «livello 3». Pezzoli, Asst Papa Giovanni: «Interventi chirurgici ordinari salgono al 75%, contiamo di arrivare al 90% in poche settimane». Al Bolognini di Seriate i posti Covid in Terapia intensiva calano da 8 a 6 . Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 aprile 2021) Si torna al «livello 3». Pezzoli, Asst Papa Giovanni: «Interventi chirurgici ordinari salgono al 75%, contiamo di arrivare al 90% in poche settimane». Al Bolognini di Seriate i postiin Terapia intensivano da 8 a 6 .

Advertising

SkyTG24 : Covid, prosegue il calo dei ricoverati nelle terapie intensive. I DATI - reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - fisco24_info : Zona gialla, arancione e rossa: regole e spostamenti da 3 maggio: I colori delle regioni possono cambiare con i dat… - infoitsalute : Covid: in Fvg 213 casi, calano i ricoveri e gli isolamenti - infoiteconomia : Covid, in Fvg 213 nuovi contagi e 10 decessi: in calo i ricoveri -