Reggio Calabria, operazione “I mercanti dell’arte”: sequestrato oltre un milione di euro a 3 commercianti, avevano anche sponsorizzato una società di calcio dilettantistica [DETTAGLI] (Di venerdì 30 aprile 2021) Reggio Calabria: sequestrato oltre un milione di euro a 3 commercianti di opere d’arte ottenuti indebitamente dal fallimento della società Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che ha disposto l’applicazione di misure interdittive nei confronti di 3 soggetti residenti nelle province di Reggio Calabria, Cosenza e Pisa, con applicazione del divieto temporaneo di esercitare le attività di impresa, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di € 1.146.260,40, resisi responsabili, a vario titolo, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di autoriciclaggio. Sono in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021)undia 3di opere d’arte ottenuti indebitamente dal fallimento dellaMilitari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza che ha disposto l’applicazione di misure interdittive nei confronti di 3 soggetti residenti nelle province di, Cosenza e Pisa, con applicazione del divieto temporaneo di esercitare le attività di impresa, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di € 1.146.260,40, resisi responsabili, a vario titolo, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di autoriciclaggio. Sono in ...

Advertising

borghi_claudio : Nel discorso di Draghi ci sono TAV ovunque... da Genova, per Pescara, per Reggio Calabria... Via il codice degli ap… - ItalianAirForce : Si è concluso un #TrasportoSanitarioUrgente da Reggio Calabria a Ciampino con un #Falcon50 a favore di un neonato i… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di un neonato in imminente pericolo di vita da Reggio Calabria a… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, una commissione a tutela degli sfrattati. Ok alla proposta di Unione Inquilini) è stat… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Il 'Posto occupato' anche all'Ispettorato Foreste di Messina) è stato pubblicato su: Tempo Stre… -