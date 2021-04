Rai Sport, rissa tra due giornalisti: uno finisce in ospedale (Di venerdì 30 aprile 2021) Due cronisti Sportivi sono arrivati alle mani nella redazione del noto canale Rai L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 30 aprile 2021) Due cronistiivi sono arrivati alle mani nella redazione del noto canale Rai L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Prof_Ramonte_ : RT @fanpage: Due giornalisti di Rai Sport si sarebbero picchiati per l'aria condizionata, uno dei due è stato trasportato in ospedale https… - L_Pigna : RT @fanpage: Due giornalisti di Rai Sport si sarebbero picchiati per l'aria condizionata, uno dei due è stato trasportato in ospedale https… - topganna : RT @cosimofcj: Sede Rai sport oggi pomeriggio - Virus1979C : Scazzottata a #RaiSport tra due giornalisti: uno curato in ospedale. - Frengkent : RT @cosimofcj: Sede Rai sport oggi pomeriggio -