Ragazza morta a Pompei, si fa strada l'ipotesi del suicidio. Non c'è stata violenza sessuale

Prende sempre più corpo l'ipotesi del suicidio per la morte della 24enne di Pompei. Grazia Severino. morta nel pomeriggio di ieri poco dopo il suo arrivo all'ospedale di Castellammare di Stabia. Le primissime ipotesi dei sanitari e parlavano di una possibile aggressione con violenza sessuale. Che poi sarebbe stata esclusa.

La Ragazza presentava infatti tre ferite da coltello alla pancia. Le due caviglie fratturate. E altri segni sul corpo. Considerati compatibili con una possibile violenza a sfondo sessuale. Poi indagini dei Carabinieri di ...

