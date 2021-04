Quali regioni cambieranno colore dal 3 maggio?

(Di venerdì 30 aprile 2021) I colori delledal 3: la Puglia spera nel giallo, mentre la Sardegna potrebbe tornare arancione. Cambiano ancora i colori delle? Dal 3l’Italia potrebbe presentare un quadro differente. Anche se l’effetto delle parziali riaperture del 26 aprile non è ancora analizzabile con i dati al momento in nostro possesso, da lunedì sono diverse leche potrebbero cambiare fascia. Alla già lunga fila diin zona gialla potrebbero aggiungersene altre, ma nessuna può ambire all’ingresso in zona bianca. Eccosono le possibili novità. Coloridal 3passano in zona gialla e arancione Rispetto all’ultimo monitoraggio, l’unica regione che potrebbe ...

Marilenapas : RT @fanpage: Sono 3 le Regioni che hanno un indice Rt maggiore di 1 - fanpage : Sono 3 le Regioni che hanno un indice Rt maggiore di 1 - CristinaDaRold : RT @lucatremolada: Abbiamo cercato di capire quali regioni stanno aprendo le vaccinazioni ai 60-69. Come? Chiamando tutte le regioni. Datec… - infoitinterno : Covid, indice Rt nazionale sale a 0,85: quali regioni possono cambiare colore - FilMastroianni : RT @lucatremolada: Abbiamo cercato di capire quali regioni stanno aprendo le vaccinazioni ai 60-69. Come? Chiamando tutte le regioni. Datec… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali regioni

... in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i... Slittano rendiconti e bilanci di, enti locali e camere di commercio Con il nuovo decreto ...Nel futuro lavorativo,prospettive si intravvedono? "Lo studio della teologia è finalizzato a ...sta tamponando affidando le supplenze a studenti o insegnanti Irc che provengono da altre. ...“È trascorsa appena una settimana dal passaggio della Puglia in zona arancione, che ha consentito la riapertura – seppur nel pieno rispetto delle misure an ...Tempo di lettura: 3 minuti. In occasione della festa del Primo Maggio, domani a Napoli, la Confsal sarà in piazza Plebiscito con la manifestazione dal titolo “La giornata del l ...