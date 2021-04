MotoGP | orari qualifiche 1 maggio | programma GP Spagna 2021 | tv streaming | guida DAZN | Sky e TV8

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si entra nel vivo per Il quarto appuntamento del Motomondialedato che oggi sul circuito di Jerez de la Frontera andrà in scena il sabato del Gran Premio di, con le tre classi che vanno a sfidarsi sul filo dei millesimi per andare a decidere le griglie di partenza delle gare di domani. Chi sarà in grado di centrare la pole position sul tracciato andaluso? Inla battaglia sarà campale tra le due Yamaha del team ufficiale con Fabio Quartararo e Maverick Vinales, mentre non mancheranno le Ducati di Franceso Bagnaia e Jack Miller, senza dimenticare Johann Zarco, quindi Franco Morbidelli con la Yamaha del team Petronas. Saranno della partita anche le Suzuki dei padroni di casa Alex Rins e Joan Mir? Occhio, anche, a Marc Marquez, ovviamente… IN TV – Il sabato del GP disarà trasmesso in diretta da ...

Nella trepidante attesa evidenziamo però subito glie il calendario per la, in diretta oggi a Jerez de la frontera: vale subito la pena ricordare che per questo weekend saranno i ...Sarà un altro grande weekend di motori su Sky: ci sono lae la MotoE in Spagna. Attesa finita dopo una settimana di pausa, torna la Formula 1, che dopo Imola resta in Europa: si corre in ...Jerez (Spagna) – Il ritorno di Marquez sul 'luogo del delitto' un anno dopo. Il ricordo dell'ultimo podio di Valentino. L'occasione di confermarsi leader per Quartararo. La "fame" di vittoria di Bagna ...La programmazione completa del terzo appuntamento stagionale del Mondiale di F1 in diretta sulla pay-tv e in chiaro in differita sul digitale ...