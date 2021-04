Mercato Juventus, pronto il primo colpo da regalare ad Allegri (Di venerdì 30 aprile 2021) Mercato Juventus – Allegri è il probabile prossimo allenatore dei bianconeri. Il mister toscano avrebbe già indicato gli acquisti che farebbero comodo nella nuova Juve. Si rifonderà, ciò automatizzerebbe nuovi acquisti in più settori del campo. In primis quello più problematico, o meglio, quello che ha mostrato il fianco negli ultimi anni: il centrocampo. Il mister toscano ha già in mente un acquisto in mediana, stiamo parlando dell’italiano Locatelli. Mercato Juventus, Locatelli primo rinforzo per Allegri? Il pupillo di De Zerbi è il predestinato per vestire la maglia della Vecchia Signora e sarebbe anche il primo regalo della dirigenza al nuovo allenatore. Manuel Locatelli è il predestinato a vestire la maglia della Vecchia Signora, già voluto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 30 aprile 2021)è il probabile prossimo allenatore dei bianconeri. Il mister toscano avrebbe già indicato gli acquisti che farebbero comodo nella nuova Juve. Si rifonderà, ciò automatizzerebbe nuovi acquisti in più settori del campo. In primis quello più problematico, o meglio, quello che ha mostrato il fianco negli ultimi anni: il centrocampo. Il mister toscano ha già in mente un acquisto in mediana, stiamo parlando dell’italiano Locatelli., Locatellirinforzo per? Il pupillo di De Zerbi è il predestinato per vestire la maglia della Vecchia Signora e sarebbe anche ilregalo della dirigenza al nuovo allenatore. Manuel Locatelli è il predestinato a vestire la maglia della Vecchia Signora, già voluto ...

Advertising

JuventusUn : #Paratici gioca d'anticipo sul mercato: primo colpo della #Juve, ha già bloccato un giocatore! LE CIFRE?… - ilcorvobiancon1 : Sono rimbalzate in giornata voci su un possibile trasferimento di @rodridepaul all #Juventus. A noi non risulta. A… - GialloRossa3 : RT @LFootball_: ?? @soccerdonna ha introdotto i valori di mercato delle calciatrici della #SerieAfemminile ??Al primo posto una calciatrice i… - salvatore3269 : RT @JuveReTransfers: 'Udinese-Juventus non è soltanto partita importante ai fini della classifica. C'è un giocatore che da tempo stuzzica l… - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: 'Udinese-Juventus non è soltanto partita importante ai fini della classifica. C'è un giocatore che da tempo stuzzica l… -