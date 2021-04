Letta cerca la rissa: «Se seguite Salvini ci giochiamo l’estate. Date retta a me, non a lui» (Di venerdì 30 aprile 2021) Enrico Letta cerca la rissa. “A seguire Salvini ci giochiamo l’estate. Date retta a me, non a Salvini“: il segretario del Pd sul sito de La Stampa parlando delle ripartenze e della pandemia dà una scudisciata al leader della Lega. E’ l’attacco di giornata all'”alleato” di governo. Il sogno proibito di fare fuori leader la Lega era chiaro fin dal primo giorno della sua segretaria: “E’ Salvini che ci deve spiegare cosa sta a fare in questo esecutivo”, disse allora Letta. Ma se gli chiedi quali intenzioni abbia, inizia con le contosioni verbali: “Vogliamo fare fuori Salvini dal governo? “No, mi sembra sia Salvini che vuole fare fuori se stesso”. “Per noi le regole ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Enricola. “A seguirecia me, non a“: il segretario del Pd sul sito de La Stampa parlando delle ripartenze e della pandemia dà una scudisciata al leader della Lega. E’ l’attacco di giornata all'”alleato” di governo. Il sogno proibito di fare fuori leader la Lega era chiaro fin dal primo giorno della sua segretaria: “E’che ci deve spiegare cosa sta a fare in questo esecutivo”, disse allora. Ma se gli chiedi quali intenzioni abbia, inizia con le contosioni verbali: “Vogliamo fare fuoridal governo? “No, mi sembra siache vuole fare fuori se stesso”. “Per noi le regole ...

