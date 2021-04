Lecce-Cittadella (sabato 1° maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 30 aprile 2021) Mancano poche giornate alla fine del campionato cadetto, e il Lecce secondo in classifica riceve in casa il sempre ostico Cittadella alla ricerca di una vittoria fondamentale nella corsa promozione. Per i giallorossi pronto riscatto ed ennesima vittoria esterna stagionale sul campo del Vicenza. I gol di Pettinari ed Henderson regalano la quinta vittoria esterna consecutiva alla squadra di Corini e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 30 aprile 2021) Mancano poche giornate alla fine del campionato cadetto, e ilsecondo in classifica riceve in casa il sempre osticoalla ricerca di una vittoria fondamentale nella corsa promozione. Per i giallorossi pronto riscatto ed ennesima vittoria esterna stagionale sul campo del Vicenza. I gol di Pettinari ed Henderson regalano la quinta vittoria esterna consecutiva alla squadra di Corini e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

LecceCalcio : Lecce-Cittadella, i convocati giallorossi: ok Pettinari. E c’è anche Listkowski! - - infobetting : Lecce-Cittadella (sabato 1° maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Calcio - Si gioca. La #SerieB è pronta per lo sprint finale. Domani Lecce-Cittadella - U.S.… - SalentoSport : #SERIEB – Via allo sprint finale. #Lecce, il #Cittadella è una bestia nera: programma e designazioni della 35ª… - PianetaLecce : 3 precedenti tra l'allenatore del Cittadella ed i salentini -