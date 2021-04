Isola dei Famosi, Ignazio Moser approda in Honduras e rende due naufraghe molto felici (Di venerdì 30 aprile 2021) Angela Melillo e Valentina Persia particolarmente felici dell'ingresso di Ignazio Moser a L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di venerdì 30 aprile 2021) Angela Melillo e Valentina Persia particolarmentedell'ingresso dia L'dei

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - macsfacimm : mezz'ora per fare un'isola labirinto per vincere dei coupon di merda tom nook crepa male - infoitcultura : Isola dei Famosi, bordata-vip contro Tommaso Zorzi: 'Un parac***, chi c'è dietro di lui. Si sparisce in fretta' -