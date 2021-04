Isola 15 | ascolti tredicesima puntata | si scende ancora | share più basso dell’edizione

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono disponibili i dati deglidelladell’15. Ieri sera, giovedì 29 aprile è andata in onda lade L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. Ospiti in studio Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima a supporto del suo fidanzato Ignazio Moser sbarcato in Honduras e sottoposto nell’immediato a una prova al bacio con Francesca Lodo. La Lodo, grazie alla new entry, ha potuto finalmente degustare un piatto di spaghetti al ragù – negatogli l’ultima volta per colpa di Gilles Rocca – scegliendo di condividerlo con Andrea Cerioli. Per quanto riguarda gli ...

Momento delicato per l'Isola dei famosi, soprattutto se si analizzano gli ascolti. Da qualche settimana c'è stato un calo drastico e anche per quanto riguarda la puntata di giovedì 29 aprile, le cose non sono andate bene: ... Su Sky gli incontri di Europa League al 4,3%. In prima serata, su Tv8 Manchester United-Roma a 2,1 milioni e 8,2%. Lite all'Isola dei Famosi tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner: "Non mi lanciare le cose, non sono un cane!" All'Isola dei Famosi 2021 si abbassano ancora gli ascolti (2.8 milioni di telespettatori pa ...)