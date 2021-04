Il progetto di riforma della polizia negli Stati Uniti non piace a nessuno (Di venerdì 30 aprile 2021) Agente di polizia a Minneapolis (Usa) il 16 giugno 2020Il 25 maggio 2020 il poliziotto Derek Chauvin uccide George Floyd. L’11 aprile 2021 la poliziotta Kim Potter uccide Daunte Wright. Entrambi gli omicidi avvengono a Minneapolis. Potrebbe sembrare che non sia cambiato niente dopo quasi un anno: la polizia continua a usare una forza eccessiva e ingiustificata verso alcune persone, fermate per futili motivi. Nelle scorse ore è stato diffuso il video ripreso dalle bodycam degli agenti intervenuti il 19 aprile per arrestare il 26enne Mario Arenales Gonzales, ad Alameda in California, morto dopo essere stato immobilizzato a terra. In realtà, come scrive il New York Times, sono Stati approvati ben 140 progetti di legge di riforma della polizia in vari Stati americani dal ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) Agente dia Minneapolis (Usa) il 16 giugno 2020Il 25 maggio 2020 il poliziotto Derek Chauvin uccide George Floyd. L’11 aprile 2021 la poliziotta Kim Potter uccide Daunte Wright. Entrambi gli omicidi avvengono a Minneapolis. Potrebbe sembrare che non sia cambiato niente dopo quasi un anno: lacontinua a usare una forza eccessiva e ingiustificata verso alcune persone, fermate per futili motivi. Nelle scorse ore è stato diffuso il video ripreso dalle bodycam degli agenti intervenuti il 19 aprile per arrestare il 26enne Mario Arenales Gonzales, ad Alameda in California, morto dopo essere stato immobilizzato a terra. In realtà, come scrive il New York Times, sonoapprovati ben 140 progetti di legge diin variamericani dal ...

