Huawei P50 avrà la fotocamera a doppio oblò

(Foto: Slashleaks)Sono due le informazioni degne di attenzione che traspaiono osservando i dummy del prossimo top di gamma Huawei P50: la fotocamera posteriore punterebbe su un singolare design con doppio oblò ognuno con due sensori posti in orizzontale e dallo sticker sembrerebbe che a bordo farà capolino per la prima volta il sistema operativo proprietario HarmonyOs. I cosiddetti dummy sono mockup semidefinitivi che riprendono le stesse dimensioni e ingombro dei dispositivi finali e che vengono utilizzati dalle società produttrici di accessori per anticipare i tempi e presentarsi pronte dal giorno zero con custodie, cover, skin e quant'altro. Talvolta capita che i dummy vengano fotografati rivelando in anticipo come apparirà un device. Sembra il caso di queste immagini pubblicate sul social network cinese Weibo e ...

