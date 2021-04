GP Jerez Moto3 | Rodrigo vola in Fp2

(Di venerdì 30 aprile 2021) Riprendono le attività della, con le FP2 valide per il GP di domenica. E la testa della classifica parla spagnolo, ma con l’argentino Gabriel. Il portacolori di Gresini racing è uno dei due4 piloti in grado di scendere sotto il minuto e 46, fermando il cronometro in 1’45?651. L’altro è Niccolò Antonelli, secondo ma staccato di quattro decimi da “Gabri”. Romano Fenati chiude la prima fila virtuale, con 1’46?060. Ottima prova del team Prüstel GP, che piazza entrambe le moto ai piani alti. Jason Dupasquier conferma il buon momento con il quarto tempo, Ryusei Yamanaka è sesto. In mezzo a loro c’è Darryn Binder, quinto nonostante una scita. Andrea Migno, Pedro Acosta, Deniz Öncü e Jaume Masia completano la top ten. GP: Antonelli re della FP1 GP ...

Miglior tempo di Gabriel Rodrigo nella seconda sessione di Libere delladel GP di Spagna. Al'argentino del team Gresini con il tempo di 1:45.651 precede Niccolò Antonelli, il migliore delle FP1 e pure scivolato, secondo a 0.256, e Romano Fenati, terzo a 0.409.Il Motomondiale sbarca in Spagna su un circuito storico come quello dide la Frontera. Come di consueto, il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky ... libere 1. Ore 9.55: ...Riprendono le attività della Moto3 a Jerez, con le FP2 valide per il GP di domenica. E la testa della classifica parla spagnolo, ma con l’argentino Gabriel Rodrigo. Il portacolori di Gresini racing è ...L'argentino di Gresini il più veloce davanti a due italiani. Bene Migno, 7° davanti al leader del mondiale, Acosta ...