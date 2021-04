Final Fantasy 7 Remake Intergrade, PS5: nuovi dettagli al nuovo evento, data e ora – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriverà su PS5: a breve potremo scoprire nuove informazioni grazie a un nuovo evento. Ecco data e ora.. Square Enix ha annunciato data e ora di un nuovo evento dedicato a Final Fantasy 7 The First Soldier, il battle royale mobile dedicato al mondo di Final Fantasy 7. Per molti, però, sarà più interessante sapere che alla fine dell’evento verranno date nuove informazioni riguardo a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione PS5 del Remake. Lo show andrà in onda il 7 maggio 2021 alle 13:00, ora italiana. ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021)arriverà su PS5: a breve potremo scoprire nuove informazioni grazie a un. Eccoe ora.. Square Enix ha annunciatoe ora di undedicato a7 The First Soldier, il battle royale mobile dedicato al mondo di7. Per molti, però, sarà più interessante sapere che alla fine dell’verranno date nuove informazioni riguardo a, la versione PS5 del. Lo show andrà in onda il 7 maggio 2021 alle 13:00, ora italiana. ...

