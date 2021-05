FELICISSIMA SERA: PIO E AMEDEO SALUTANO IL PUBBLICO CON TANTI OSPITI E LA LORO IRRIVERENTE COMICITÀ (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo il bel riscontro delle prime due SERAte di “FELICISSIMA SERA”, che hanno superato i 4 milioni di spettatori e il 21% di share, Pio e AMEDEO tornano questa SERA, venerdì 30 aprile, con l’ ultima puntata del LORO IRRIVERENTE show su Canale 5. TANTI OSPITI anche nella terza puntata di FELICISSIMA SERA: Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Anche nell’ultima puntata di “FELICISSIMA SERA” grandi coreografie e performance, musica live, momenti di IRRIVERENTE COMICITÀ e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e AMEDEO. Il duo ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo il bel riscontro delle prime duete di “”, che hanno superato i 4 milioni di spettatori e il 21% di share, Pio etornano questa, venerdì 30 aprile, con l’ ultima puntata delshow su Canale 5.anche nella terza puntata di: Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Anche nell’ultima puntata di “” grandi coreografie e performance, musica live, momenti die lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e. Il duo ...

